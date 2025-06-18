Молодой мотоциклист пострадал в аварии с тремя машинами в Пензенской области
В селе Богословка Пензенской области случилось ДТП с участием трех транспортных средств. Пострадал 20-летний мотоциклист, написала «Пенза-пресс».
По информации управления Госавтоинспекции по региону, вечером 14 июня на улице Березовой произошло столкновение автомобилей «УАЗ-390995», Lada Vesta и мотоцикла Patron Aero 125 F.
В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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