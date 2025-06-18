Молодой мотоциклист пострадал в аварии с тремя машинами в Пензенской области

В селе Богословка Пензенской области случилось ДТП с участием трех транспортных средств. Пострадал 20-летний мотоциклист, написала «Пенза-пресс» .

По информации управления Госавтоинспекции по региону, вечером 14 июня на улице Березовой произошло столкновение автомобилей «УАЗ-390995», Lada Vesta и мотоцикла Patron Aero 125 F.

В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.