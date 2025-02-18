Молодой лихач проехал на красный и сбил 73-летнюю женщину в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) 73-летняя местная жительница попала под колеса автомобиля. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Авария произошла на перекрестке улиц Интернациональная и Северная. По информации ведомства, 21-летний водитель, следуя на высокой скорости, проехал на красный сигнал светофора и сбил пенсионерку. Та пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.
От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. Медики госпитализировали пожилую пациентку. Проводится проверка.
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла вечером 18 февраля
Путин ввел новые выплаты для утративших имущество жителей Курской области
«Мина замедленного действия». Путин отдал жесткое поручение по мазуту в Черном море
ЦППК впервые начала тестовые поездки «Иволги 3.0» на Ярославском направлении
Учащихся Подмосковья пригласили на всероссийскую интеллектуальную игру по истории
Вэнс заявил, что Европе больше всего угрожает не Россия
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте