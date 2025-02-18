Молодой лихач проехал на красный и сбил 73-летнюю женщину в ХМАО

В Нижневартовске (ХМАО) 73-летняя местная жительница попала под колеса автомобиля. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Авария произошла на перекрестке улиц Интернациональная и Северная. По информации ведомства, 21-летний водитель, следуя на высокой скорости, проехал на красный сигнал светофора и сбил пенсионерку. Та пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

От удара пострадавшую отбросило на несколько метров. Медики госпитализировали пожилую пациентку. Проводится проверка.