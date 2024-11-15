Молодой девушке присудили 9 лет колонии за убийство женщины-опекуна в Нижегородской области

В Нижегородской области суд вынес приговор молодой девушке, которая убила своего опекуна гантелей по голове. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Случай произошел в квартире дома на улице Молодежной в селе Елховка. Несовершеннолетняя ударила женщину-опекуна гантелей по голове, похитила ее телефон и банковские карты, а затем скрылась с места преступления.

Обвиняемая призналась, что хотела уехать жить в Кемеровскую область к новой знакомой, однако ее опекун была против. Девушке присудили девять лет колонии общего режима.