Молодой девушке присудили 9 лет колонии за убийство женщины-опекуна в Нижегородской области

В Нижегородской области суд вынес приговор молодой девушке, которая убила своего опекуна гантелей по голове. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Случай произошел в квартире дома на улице Молодежной в селе Елховка. Несовершеннолетняя ударила женщину-опекуна гантелей по голове, похитила ее телефон и банковские карты, а затем скрылась с места преступления.
Обвиняемая призналась, что хотела уехать жить в Кемеровскую область к новой знакомой, однако ее опекун была против. Девушке присудили девять лет колонии общего режима.
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