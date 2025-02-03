Молодой человек ударил ножом посетителя ночного клуба под Нижним Новгородом

Правоохранители расследуют обстоятельства поножовщины, которая произошла в ночном клубе города Бор. Об этом сообщило « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, 20-летний фигурант устроил дебош в заведении. Пытаясь уйти от охраны, он схватил нож и ударил одного из посетителей в руку. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Решается вопрос об избрании меры пресечения.