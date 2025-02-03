Молодой человек ударил ножом посетителя ночного клуба под Нижним Новгородом
Правоохранители расследуют обстоятельства поножовщины, которая произошла в ночном клубе города Бор. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, 20-летний фигурант устроил дебош в заведении. Пытаясь уйти от охраны, он схватил нож и ударил одного из посетителей в руку. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
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