Молодого мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Уфе

Сотрудники правоохранительных органов Уфы задержали 22-летнего молодого человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МВД по Удмуртской Республике.

Молодой человек причастен сразу к нескольким преступлениям, совершенным на территории региона. В июне этого года он обокрал квартиру и гараж в селе Колесниково Каракулинского района. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Ранее он совершил угон автомобиля и поджег входную дверь подъезда многоквартирного дома.

Подозреваемого заключили под стражу до дальнейшего разбирательства.