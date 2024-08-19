Молодого мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Уфе

Сотрудники правоохранительных органов Уфы задержали 22-летнего молодого человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на МВД по Удмуртской Республике.

Молодой человек причастен сразу к нескольким преступлениям, совершенным на территории региона. В июне этого года он обокрал квартиру и гараж в селе Колесниково Каракулинского района. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей. Ранее он совершил угон автомобиля и поджег входную дверь подъезда многоквартирного дома.

Подозреваемого заключили под стражу до дальнейшего разбирательства.

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