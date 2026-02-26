Молодого человека из Удмуртии осудили за смертельное избиение мужчины

Суд Завьяловского района Удмуртии вынес обвинительный приговор в отношении 18-летнего парня, признанного виновным в причинении смерти другому человеку. Об этом написал Izhlife .

Согласно заключению следствия, в августе 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии конфликта с мужчиной, проживавшим в деревне Пирогово, напал на него и нанес серию тяжелых ударов, приведших к смерти потерпевшего.

Суд установил, что преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений. Парень признал свою вину и выразил сожаление о случившемся. Однако, учитывая тяжесть содеянного и последствия для потерпевшего, суд назначил ему наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.