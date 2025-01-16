Молодая женщина погибла после ДТП с грузовиком в Ленобласти

Полиция начала проверку после смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Водитель автомобиля Kia Rio потерял управление, в результате чего одна пассажирка погибла. Информация о происшествии поступила в полицию 15 января, написала Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии на 13-м километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина», установили, что 22-летний водитель Kia Rio не смог справиться с управлением на левом повороте. Машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком Scania.

В результате аварии пострадали водитель Kia Rio и полуторамесячная пассажирка. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

От полученных травм скончалась 24-летняя пассажирка автомобиля.