Молодая женщина погибла после ДТП с грузовиком в Ленобласти

Полиция начала проверку после смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленинградской области. Водитель автомобиля Kia Rio потерял управление, в результате чего одна пассажирка погибла. Информация о происшествии поступила в полицию 15 января, написала Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии на 13-м километре трассы «Стрельна-Кипень-Гатчина», установили, что 22-летний водитель Kia Rio не смог справиться с управлением на левом повороте. Машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с грузовиком Scania.
В результате аварии пострадали водитель Kia Rio и полуторамесячная пассажирка. Их госпитализировали с травмами средней степени тяжести.
От полученных травм скончалась 24-летняя пассажирка автомобиля.
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