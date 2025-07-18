Молодая автомобилистка спровоцировала массовое ДТП с пострадавшими в Удмуртии

Вечером в среду, 16 июля, на территории Можгинского района произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили сайту izhlife.ru сотрудники ГИБДД Удмуртии, 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем марки Lada Granta, допустила съезд с дороги и столкновение с двумя транспортными средствами — грузовым автомобилем Scania и пассажирской машиной JAC.
В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля «Lada»: 21-летний мужчина и несовершеннолетняя девочка 15 лет. Их доставили в медицинское учреждение с различными травмами. Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства происшествия.
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