Многоэтажный дом загорелся в Набережных Челнах по вине двух мужчин

В Набережных Челнах двое мужчин устроили пожар в многоэтажном доме. Испуганные жильцы незамедлительно вызвали полицию, написал сайт inkazan.ru .

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Как выяснилось, никто из жильцов не пострадал, однако в результате действий злоумышленников были повреждены стены и двери подъезда.

Правоохранительные органы смогли установить подробности произошедшего. Благодаря камерам видеонаблюдения удалось увидеть, как двое мужчин вошли в дом и использовали легковоспламеняющуюся жидкость для организации поджога.

Полиция идентифицировала виновных. Ими оказались 37-летний местный житель и 45-летний житель Тукаевского района. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.