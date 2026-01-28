Многоэтажку в Адлере взяли под круглосуточный контроль после оползня

Мэр Сочи: после оползня 15-этажный дом находится под круглосуточным контролем

В Сочи продолжили работы по устранению последствий оползня в Адлерском районе города. На месте будет работать спецтехника, власти взяли ситуацию под контроль. Об этом заявил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале .

Около многоквартирного дома на Петрозаводской улице работают коммунальные службы и МЧС. Спасатели распилили вновь упавшие и опасно наклонившиеся деревья.

За сутки с площадки вывезли 90 кубометров грунта, еще около 100 кубометров планируют убрать в течение дня. Специалисты районной администрации ввели режим повышенной готовности, запустили круглосуточный мониторинг.

«Грунт сошел на придомовую территорию 15-этажного дома. В доме проживают около 500 человек, включая 130 детей. Администрация провела поквартирный обход и зафиксировала данные жителей. <…> Работы будут продолжаться до последнего, пока территория не будет приведена в порядок», — отметил глава администрации Молдовского сельского округа Владимир Сорокоумов.

По данным городских служб, в Сочи установилась сухая и относительно теплая погода, что снижает риск переувлажнения склонов и дальнейшего движения грунта.

Жители района стали замечать признаки схода оползня с десятых чисел января — на горе кто-то вел стройку.