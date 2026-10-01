Многодетная мать лишилась дома из-за пожара в селе под Курганом

В селе Мостовское Шатровского округа во время ночного пожара в частном доме пострадали женщина и ее 15-летний сын. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на управление МЧС России по Курганской области.

Огонь охватил жилой дом, баню и амбар на площади 118 квадратных метров. В здании сработал пожарный извещатель, проснувшаяся мать разбудила находившихся дома пятерых детей.

Старшие помогли младшим выбраться на улицу через окно, а 15-летний сын помог выйти терявшей сознание матери. Еще одного ребенка из этой семьи в момент происшествия дома не было.

Женщину с термическими ожогами и подростка доставили в больницу. В МЧС уточнили, что дом больше непригоден для проживания. Открытое горение ликвидировали восемь специалистов с привлечением четырех единиц техники.