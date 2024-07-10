«Мне было страшно». Мать сгоревшего в Москве подростка — о приговоре убийце

RT: мать подростка, которого сожгли в Москве, устроил приговор убийце сына

Фото: прокуратура Москвы
Фото: Фото: прокуратура Москвы

Мать подростка, которого облили бензином и подожгли на детской площадке в Южном Бутове, заявила, что ее полностью устраивает приговор убийце сына. В интервью RT женщина рассказала, что не будет подавать апелляцию.

«Мне было страшно, что Д. останется на свободе», — призналась она.

Мать погибшего мальчика добавила, что подаст гражданский иск о возмещении морального вреда.

Школьника подожгли на детской площадке в Москве 5 июня 2023 года, 14-летний мальчик получил 80% ожогов тела. Спустя три недели подросток скончался в больнице.

Подозреваемым оказался сверстник погибшего. Его признали виновным по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Зюзинский районный суд Москвы приговорил парня к пяти годам лишения свободы.

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