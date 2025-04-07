Младенец пострадал в тройном ДТП в Кургане

В Кургане произошло тройное ДТП с участием Toyota Camry и двух других автомобилей. В результате аварии пострадал младенец 2024 года рождения. Об этом написал сайт Ura.ru.
По информации отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану, виновником ДТП стал пьяный водитель Toyota, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Fluence и Mitsubishi Lancer. Два пассажира, включая младенца, получили травмы и были госпитализированы.
Водитель Renault получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение. Водитель Toyota был задержан и привлечен к ответственности за управление транспортом без прав и в состоянии опьянения.
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