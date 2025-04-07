Младенец пострадал в тройном ДТП в Кургане

В Кургане произошло тройное ДТП с участием Toyota Camry и двух других автомобилей. В результате аварии пострадал младенец 2024 года рождения. Об этом написал сайт Ura.ru .

По информации отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Кургану, виновником ДТП стал пьяный водитель Toyota, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Fluence и Mitsubishi Lancer. Два пассажира, включая младенца, получили травмы и были госпитализированы.

Водитель Renault получил телесные повреждения и был направлен на амбулаторное лечение. Водитель Toyota был задержан и привлечен к ответственности за управление транспортом без прав и в состоянии опьянения.