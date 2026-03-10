Младенец и двое взрослых пострадали в ДТП под Ижевском

Вечером в субботу, 7 марта, на дороге Завьялово — Гольяны в Завьяловском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии, около поворота на деревню Забегалово столкнулись два легковых автомобиля, информирует сайт izhlife.ru .

По предварительным данным, 62-летняя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen Polo, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Haval Jolion.

К сожалению, водитель Volkswagen Polo погибла на месте аварии. Еще три человека получили травмы: 64-летний пассажир «Поло» и две пассажирки «Джолиона» — девятимесячный ребенок и 33-летняя женщина. Сейчас по факту ДТП проводится расследование, обстоятельства аварии устанавливаются.