Младенец едва не пострадал при падении дерева на коляску в Уфе

Прогулка в одном из дворов Уфы едва не обернулась серьезными последствиями для молодого отца и его ребенка. Подробности сообщил Mkset.ru.
По имеющейся информации, мужчина сидел на скамейке рядом с детской площадкой, пока младенец спал в коляске. Внезапно раздался громкий треск — с дерева обрушилась сухая ветка, сломав по пути несколько сучьев.
Отец попытался защитить ребенка, но не успел — они оба оказались придавлены ветками. Серьезных травм удалось избежать — горожанин получил незначительные ушибы.
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