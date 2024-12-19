Минздрав сообщил о состоянии пострадавших при столкновении поездов под Мурманском

Состояние 10 пассажиров, пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области, оценивают как тяжелое. Трое из них дети, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, его слова привел ТАСС .

«По оперативным данным, в больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое», — сообщил Кузнецов.

Помощник министра добавил, что двое пострадавших погибли. Четверо находятся в состоянии средней тяжести, 11 человек получили медпомощь амбулаторно.

Два поезда, грузовой и пассажирский, столкнулись 18 декабря на станции Княжая в Мурманской области. Всего в вагонах находились 326 пассажиров. В аварии пострадал 31 человек, в том числе пятеро детей.