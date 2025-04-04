Минздрав: два человека попали в больницу после ЧП на заводе под Саратовом
Министерство здравоохранения Саратовской области рассказало о состоянии пострадавших при ЧП на местном заводе. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
При производстве работ на предприятии произошел выброс химического вещества. Медики госпитализировали двух пострадавших. Их состояние оценили как средней степени тяжести.
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