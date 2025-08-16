Микроавтобус упал в море в Китае. Погибли шесть человек

Шесть человек погибли в результате падения микроавтобуса в море в Китае

Микроавтобус с рабочими упал в море в китайском городе Жуньчэн. Шесть человек погибли на месте, еще двое пропали без вести. Об этом сообщило агентство Синьхуа .

«Шесть пассажиров нашли мертвыми, у судьбе двух пока ничего не известно», — отметили в материале.

Авария произошла утром в субботу, 16 августа. Микроавтобус с рабочими выехал из рыбного порта. В этот момент салоне находились 11 работников. После падения транспорта в воду спасатели успели вытащить из воды трех человек.

