Микроавтобус упал в море в Китае. Погибли шесть человек

Микроавтобус с рабочими упал в море в китайском городе Жуньчэн. Шесть человек погибли на месте, еще двое пропали без вести. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
«Шесть пассажиров нашли мертвыми, у судьбе двух пока ничего не известно», — отметили в материале.
Авария произошла утром в субботу, 16 августа. Микроавтобус с рабочими выехал из рыбного порта. В этот момент салоне находились 11 работников. После падения транспорта в воду спасатели успели вытащить из воды трех человек.
В городе Чжухай в китайской провинции Гуандун внедорожник врезался в толпу возле спортивного центра. Жертвами наезда стали 35 человек, еще 43 пострадали. Виновник аварии совершил преступление из-за развода с женой.
