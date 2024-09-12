Микроавтобус сбил девочку в Красноярске
Полуторогодовалая девочка попала под колеса микроавтобуса на территории парковки парка «Троя» в Красноярске. Об этом сообщил сайт prmira.ru.
По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомобиля Toyota не заметил девочку и сбил ее. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.
Отмечается, что на водителя составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.
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