Микроавтобус сбил девочку в Красноярске

Полуторогодовалая девочка попала под колеса микроавтобуса на территории парковки парка «Троя» в Красноярске. Об этом сообщил сайт prmira.ru.

По предварительным данным, 20-летний водитель за рулем автомобиля Toyota не заметил девочку и сбил ее. С различными травмами пострадавшую доставили в больницу.

Отмечается, что на водителя составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения.