Мигранты выселили петербуржца из коммуналки | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 18:33 Мигранты выселили петербуржца из коммуналки СК: петербуржец пожаловался на мигрантов, выселивших его из коммуналки РИА «Новости»

Читать 360 в

Житель Санкт-Петербурга обратился в Следственный комитет, заявив, что мигранты выселили его из коммунальной квартиры. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

По данным СК, в августе 2023 года в одну из комнат коммунальной квартиры дома на Малом проспекте заселились несколько иностранцев. Угрожая расправой, они вынудили двух жильцов съехать. При этом регистрации и права на проживание по этому адресу у мигрантов не было.

Реклама

Следственные органы начали проверку. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на контроль, он поручил доложить о ее результатах.

В Шатуре иностранец напал с ножом на участника спецоперации, который заступился за девушку. Бастрыкин после этого инцидента распорядился проверить работу должностных лиц в сфере контроля за соблюдением миграционного законодательства.