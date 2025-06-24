Мигранты обчистили корзину с гумпомощью для бойцов СВО в Подмосковье. Как их засекли?

В Подмосковье украли гуманитарную помощь, предназначенную для участников СВО. Корзину с продуктами и товарами первой необходимости обчистили мигранты, сообщил Telegram-канал «Блокнот Россия 18+» .

В одном из торговых центров Московской области волонтеры установили корзину для сбора товаров первой необходимости для бойцов на фронте. Но последние два месяца они заметили, что корзина быстро пустеет еще до отправки.

«Посмотрели камеры и выяснили, что ящик опустошают мигранты», — отметили авторы публикации.

На записи с камер видно, как две женщины достают продукты из корзины с гуманитарной помощью, складывают их в свою сумку и покидают помещение.

Ранее злоумышленник украл часть гуманитарного груза, который вдова экс-командира противотанкового спецподразделения «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) собрала для бойцов СВО.

ЧП произошло в Ростове-на-Дону. Когда волонтеры и активисты переносили вещи из квартиры Елены Павловой в машину, неизвестный украл часть собранного.