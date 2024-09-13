Мигрант переехал россиянина машиной из-за парковки

Житель Южно-Сахалинска пострадал в конфликте с мигрантом из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчины не поделили место на парковке торгового центра. Вскоре спор перерос в обмен взаимными оскорблениями. Тогда 28-летний подозреваемый сел за руль автомобиля и сбил неприятеля, а потом специально на него наехал.

Потерпевшего со множественными переломами доставили в больницу. Подозреваемый сбежал, но его быстро задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге легковушка сбила женщину, которая перебегала проезжую часть. После этого на нее наехал еще один автомобиль. Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми травмами.