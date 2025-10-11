Место столкновения катера и корабля на Ангаре сняли на видео

Скоростной катер с пятью людьми на борту столкнулся с судном на реке Ангара в Иркутской области. Обстоятельства происшествия устанавливают, сообщила пресс-служба Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в субботу, около 19:40 по местному времени, рядом с поселком Листвянка произошло столкновение скоростного катера и судна «Ярославец».

В момент ЧП на борту катера находилось пять человек. По данным Shot, четверо погибли. На опубликованных кадрах видно, что у катера смяло переднюю часть. Также у него полностью выбило стекла.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.