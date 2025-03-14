Место падения обломков БПЛА в Балашихе сняли на видео

Утром 14 марта обломки беспилотника рухнули на строящийся дом в микрорайоне Новое Измайлово в Балашихе. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

ЧП произошло в районе улицы Демин Луг. На месте падения сбитого дрона работают оперативные службы.

«Был очень сильный грохот, аж стекла затряслись в доме. Все проснулись, естественно. Первая мысль была про безопасность, посмотреть на улицу, узнать, все ли в порядке, не горит ли что. Когда подошли к окну, увидели какой-то дымок, но он быстро прошел», — поделилась с 360.ru местная жительница.

О том, что в районе был слышен сильный хлопок, рассказала и другая женщина, которая живет в этом районе.

«Хлопок был очень сильный, как будто какой-то взрыв. Но на газовый баллон это не было похоже. Когда вышла на улицу, увидела дым», — рассказала она.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале подтвердил, что над Балашихой сбили два дрона. Помимо строительной площадки в районе улицы Демин Луг, еще один БПЛА удалось уничтожить в районе микрорайона Железнодорожный на улице Свободы.