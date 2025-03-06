Местную жительницу задержали в Петербурге за производство и сбыт наркотиков

Правоохранители задержали 41-летнюю жительницу Петербурга по подозрению в сбыте и производстве наркотиков. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, фигурантка занималась распространением незаконных веществ через тайники-закладки. У нее изъяли 60 свертков со смесью. Кроме того, дома у женщины обнаружили оборудование для производства наркотиков, а также около 500 граммов запрещенных средств.

Возбуждены два уголовных дела. Подозреваемая уже имеет судимость.