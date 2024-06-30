«Местами апокалипсис». Сибирь накрыла угольная буря

Жители Кемеровской области столкнулись с необычным явлением — пылевой угольной бурей. Об том сообщило издание «Город 55» .

Буря накрыла Киселевск, небо над городом заволокло черным облаком. По информации издания, видимость из-за поднятой в воздух пыли стала практически нулевая. С подобным явлением столкнулись и жители Кемерова. На Ленинской трассе ветер поднял пылевую завесу, мешающую водителям и пешеходам.

«Местами апокалипсис», — отметил местный житель.

Видеозаписи с бурей активно расходятся в соцсетях.

Ранее возле моста в Челябинской области от сильных ливней возникла огромная яма. Из-за непогоды река Каменка подмыла опору в Саткинском районе, в результате чего почва провалилась, образовав котловину.