Мертвую пожилую женщину в купальнике обнаружили в Шлиссельбурге

78.ru: вблизи лодочной станции в Шлиссельбурге нашли труп женщины в купальнике

Рядом с лодочной станцией в Новоладожском канале в городе Шлиссельбург Ленинградской области обнаружили тело женщины 60 лет. Об этом сообщил портал 78.ru .

По информации источника, погибшая была в купальнике. Точные причины смерти пока неизвестны. Их установят в ходе экспертизы.

Полиция начала устанавливать обстоятельства произошедшего и выяснять личность женщины. Следы насилия, по предварительным данным, отсутствовали на теле погибшей.

РЕН ТВ уточнил, что тело женщины в воде канала со стороны поселка Назия обнаружил очевидец после полудня 31 июля, после чего вызвал правоохранителей.

Днем ранее в шахте лифта в доме 16 по улице Рождественской в Москве обнаружили тело мужчины. Жильцы дома почувствовали сильный трупный запах и обратились в правоохранительные службы.