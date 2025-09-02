Меркачева назвала возможную причину дерзкого побега террористов из СИЗО на Урале
Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева предположила, что побег террористов из СИЗО № 1 в Екатеринбурге мог быть вызван коррупцией среди сотрудников учреждения. Об этом она рассказала Lenta.ru.
Сбежать из СИЗО крайне сложно, подчеркнула Меркачева. Причины удавшегося побега могут быть разнообразными. Возможно, это преступная халатность сотрудников, которые оставили ключи. Однако система безопасности в СИЗО многоуровневая, и беглецов бы обязательно задержали на каком-то этапе.
«Конечно, возможна и коррупционная составляющая: заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП. Но тут, конечно, к тем, кто это сделал, сразу возникают вопросы», — отметила она.
Правозащитница утверждает, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России молчит о событиях в Екатеринбурге, потому что для ее сотрудников «побег страшнее смерти заключенного». По ее словам, начальники СИЗО испытывают сильный стресс, ведь на кону их карьера.
«За побеги наказывают сильно — летят головы. Такая установка была и есть», — добавила Меркачева.
На сотрудников СИЗО № 1 уже завели уголовное дело за халатность.
Двое мужчин, которых обвиняют в попытке поджечь военкомат в Екатеринбурге, сбежали из городского СИЗО. По данным следствия, 24-летних Ивана К. и Александра Ч. задержали в мае 2023 года у здания военкомата с канистрой бензина. Им, по версии следствия, пообещали 40 тысяч рублей за это преступление.