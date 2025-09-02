Меркачева назвала возможную причину дерзкого побега террористов из СИЗО на Урале

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева предположила, что побег террористов из СИЗО № 1 в Екатеринбурге мог быть вызван коррупцией среди сотрудников учреждения. Об этом она рассказала Lenta.ru .

Сбежать из СИЗО крайне сложно, подчеркнула Меркачева. Причины удавшегося побега могут быть разнообразными. Возможно, это преступная халатность сотрудников, которые оставили ключи. Однако система безопасности в СИЗО многоуровневая, и беглецов бы обязательно задержали на каком-то этапе.

«Конечно, возможна и коррупционная составляющая: заключенных за руки, якобы в рамках каких-то мероприятий, просто могли провести до КПП. Но тут, конечно, к тем, кто это сделал, сразу возникают вопросы», — отметила она.

Правозащитница утверждает, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России молчит о событиях в Екатеринбурге, потому что для ее сотрудников «побег страшнее смерти заключенного». По ее словам, начальники СИЗО испытывают сильный стресс, ведь на кону их карьера.

«За побеги наказывают сильно — летят головы. Такая установка была и есть», — добавила Меркачева.

На сотрудников СИЗО № 1 уже завели уголовное дело за халатность.

Двое мужчин, которых обвиняют в попытке поджечь военкомат в Екатеринбурге, сбежали из городского СИЗО. По данным следствия, 24-летних Ивана К. и Александра Ч. задержали в мае 2023 года у здания военкомата с канистрой бензина. Им, по версии следствия, пообещали 40 тысяч рублей за это преступление.