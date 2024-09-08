Мэрия Сочи опровергла сообщения о мине на городском пляже

Сообщения об обнаружении украинской морской мины на сочинском пляже не подтвердились. В мэрии РБК рассказали, что не фиксировали подобных фактов.
«Информация <…> о нахождении на пляже постороннего предмета не подтвердилась. На территории Сочи такого факта не выявлено», — рассказали представители сочинской администрации.
Днем 8 сентября Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил о нахождении морской мины на черноморском побережье в Сочи. Появилось и видео — двое мужчин выкатили на берег снаряд. По предварительной информации, это могла быть дрейфующая украинская мина. Где конкретно это случилось — пока неизвестно.
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