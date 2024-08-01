Мэр Нижнего Тагила подтвердил данные о пострадавших при взрыве детях

Пинаев: при взрыве в Нижнем Тагиле пострадали два ребенка и один взрослый

Фото: Телеканал «360»

Три человека, в том числе двое детей, пострадали при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев в Telegram-канале.

Он сообщил, что прибыл на место происшествия вместе с экстренными службами.

«По последним данным ЕДДС города, пострадали три человека, в том числе, два ребенка», — написал мэр.

Пинаев пообещал всем пострадавшим психологическую и материальную помощь.

Два подъезда жилого дома обрушились в Нижнем Тагиле, предположительно, из-за взрыва газа. Разрушились 15 квартир. Возгорания не произошло. Спасатели сейчас разбирают завалы.

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