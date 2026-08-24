Медведица напала на женщину и укусила ее за ягодицу

Жительница США Мэгги Шварц во время прогулки с собаками пережила нападение черной медведицы, из-за которой потеряла кусок ягодицы. Об этом сообщило издание Daily Star .

Шварц во время прогулки по тропе заметила медвежонка, прячущегося в кустах. Через долю секунды из зарослей выскочила разъяренная медведица и повалила ее на землю.

Во время схватки с хищницей американка перевернулась на спину и уперлась ногами ей в грудь. Медведица успела укусить ее за ягодицы, оставив три глубокие колотые раны.

Шварц добавила, что смогла схватить перцовый баллончик и брызнуть им в морду медведицы. После этого хищница сразу ушла.

На парковке ей помог местный лыжный патруль. В больнице медсестре пришлось удалить небольшой кусок кожи на ягодице Шварц, в которую попала медвежья шерсть. Женщине дали антибиотики и привили от столбняка. Позже следователи выяснили, что один из клыков медведицы попал в телефон и это спасло женщину от более тяжелых травм.

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