Медбрат погиб при столкновении машины скорой помощи и легковушки под Омском

Смертельная авария с участием автомобиля скорой помощи произошла на трассе Калачинск — Кабанье в Омской области. Об этом сообщила «Свободная пресса» .

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты», двигаясь в попутном направлении, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с машиной скорой помощи. Оба автомобиля вылетели с дороги и опрокинулись в кювет.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 32-летний медбрат. Он скончался на месте. Оба автомобилиста, также двое пассажиров скорой — 31-летний мужчина и 42-летняя женщина — были доставлены в больницу. Проводится проверка.