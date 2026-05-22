МЧС зафиксировало 10 пожаров в Кировской области за сутки

За 21 мая в Кировской области зарегистрировано 10 возгораний. Об этом сайту Newsler.ru сообщили в региональном управлении МЧС.

Огонь охватил электрощит на лестничной площадке первого этажа жилого дома на улице Кольцова в Кирове. Кроме того, пожары вспыхнули в жилых домах Мурыгино и поселка Боровица Слободского района.

В Каринторфе (Кирово-Чепецк) горел садовый дом, а в Омутнинске — частные хозяйственные постройки. В деревне Степановщина Орловского района и деревне Вагины Котельничского района полыхали неиспользуемые строения. Также произошли пожары на открытой территории в Вятских Полянах, деревне Фролы Шабалинского района и Кирове на улице Монтажников.

Кроме борьбы с огнем, сотрудники МЧС устраняли последствия двух дорожно-транспортных происшествий. В Кирове на Луганской столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. На 780-м километре дороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь в Омутнинском районе грузовик врезался в препятствие.