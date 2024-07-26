МЧС уточнило обстоятельства гибели начальника архангельской службы пожаротушения

МЧС: начальник архангельской службы пожаротушения погиб не на пожаре на судне

Смерть начальника службы пожаротушения ГУМЧС России по Архангельской области Димитрия Охрименко не связана с ликвидацией пожара на научно-исследовательском судне «Григорий Михеев». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

«По поводу смерти Димитрия Ивановича Охрименко. Она произошла после пожара и с тушением „Григория Михеева“ не связана. Пострадавший — член экипажа, не Охрименко», — сказано в сообщении.

Пожар на исследовательском судне «Григорий Михеев» произошел в среду. На борту случилось задымление по техническим причинам, огонь распространился на площадь около 20 квадратных метров. Его оперативно потушили. Пожарные вывели одного пострадавшего и передали его медикам, остальные эвакуировались самостоятельно.

Охрименко принимал участие в пожаротушении. Причины его смерти в сообщении не указаны.