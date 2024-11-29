МЧС РФ: спасатели ликвидировали восемь пожаров за сутки в Саратовской области

Спасатели потушили восемь пожаров за прошедшие сутки в Саратовской области. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на МЧС РФ по региону.

Так, в административном центре на Прудной улице пламя охватило дом. По информации ведомства, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем: женщина заснула с сигаретой в руке.

Кроме того, за указанный период трижды горел мусор. В селе Узморье вспыхнул электрокабель, а в Алексашкино — машина ВАЗ-217130.