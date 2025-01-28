МЧС: неисправность обогревателя привела к пожару с пострадавшими в Петербурге
Спасатели раскрыли предварительную причину пожара, охватившего трехкомнатную квартиру на Северном проспекте Петербурга. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на МЧС РФ по региону.
По информации ведомства, пламя вспыхнуло из-за внутренней неисправности обогревателя, которая спровоцировала замыкание.
В полыхающем помещении пострадали 47-летняя женщина и мужчина 34 лет. Пожарные эвакуировали жильцов и передали медикам. Те диагностировали у пациентов отравление продуктам горения.
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