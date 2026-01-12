МЧС ликвидировало восемь пожаров в Пермском крае за сутки

За прошедшие сутки, 11 января, в Пермском крае вспыхнуло восемь пожаров. По данным пресс-службы регионального МЧС, все возгорания были успешно потушены. Об этом написало Ura.ru .

«За истекшие сутки 11 января 2026 года на территории Пермского края ликвидировано восемь пожаров», — сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Пять возгораний зарегистрированы в Перми, а также по одному в Кочевском, Горнозаводском и Добрянском муниципальных округах.