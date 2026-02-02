МЧС: каждая четвертая зимняя травма в Ленобласти связана с катанием на тюбингах

Жителей Ленинградской области предупредили о рисках, связанных с катанием на тюбингах. Согласно данным регионального МЧС, с начала зимы зафиксировано увеличение обращений в травмпункты, и четверть из них связана с травмами во время зимних развлечений, сообщил Petrograd .

Спасатели отметили, что опасность катания на «ватрушках» заключается в высокой скорости, которая может достигать 40–50 километров в час, при почти полном отсутствии контроля. Это часто становится причиной серьезных травм, включая сотрясения, переломы, повреждения головы и позвоночника.

Сотрудники МЧС рекомендовали использовать тюбинги только на специально обустроенных склонах, где нет деревьев и наледи. Важно подбирать инвентарь по весу, надевать защитный шлем. Дети до шести лет должны кататься исключительно в присутствии взрослых. Также следует избегать катания «паровозиком» и привязывания тюбингов к автомобилям и мотоциклам.