МЧС: детская шалость могла стать причиной крупного пожара в нижегородском селе

Крупный пожар вспыхнул на территории села Хохлома Ковернинского округа. Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 1440 квадратных метров. В тушении огня были задействованы восемь специалистов.
Спасатели отметили, что возможной причиной пожара стала детская шалость. Обошлось без жертв и пострадавших. Проверка продолжается.
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