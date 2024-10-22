МЧС: детская шалость могла стать причиной крупного пожара в нижегородском селе

Крупный пожар вспыхнул на территории села Хохлома Ковернинского округа. Спасателям уже удалось ликвидировать возгорание, сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 1440 квадратных метров. В тушении огня были задействованы восемь специалистов.

Спасатели отметили, что возможной причиной пожара стала детская шалость. Обошлось без жертв и пострадавших. Проверка продолжается.