Матросы выбросили за борт? Родные загадочно погибшего моряка настояли на расследовании

Baza: российский моряк перед смертью пожаловался, что его хотят выкинуть за борт

Российский моряк отправился в рейс на судне «Амфитрита» в качестве моториста из Владивостока в декабре прошлого года, однако через несколько дней после этого перестал выходить на связь. Скрины переписки мужчины с родными показал Telegram-канал Baza. В них россиянин признавался, что его не уважают и собираются выкинуть за борт. Через два дня матроса нашли мертвым.

Отцу и избраннице моряк писал, что коллеги считают его больным. Они издевались над ним — подмешивали в кружку мочу. При этом начальство знало о ситуации, но никак не реагировало.

«Конец мне. <…> Скажут, что дурачок сам прыгнул. Даже капитан в курсе, что сейчас будет», — писал погибший в сообщениях.

В ответ на признание сына отец попросил дать контакты капитана, но тот объяснил, что разбираться бесполезно.

После этого матрос исчез. Через двое суток семье сообщили о его смерти — якобы свел счеты с жизнью. Родные мужчины не верят в эту версию и настаивают на расследовании.

Девушка погибшего сообщила журналистам, что матрос восемь лет ходил в море на разных судах и всегда все было нормально. На «Амфитриту» он попал недавно и через три дня после отправки в рейс написал заявление об увольнении.