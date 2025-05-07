Мать троих детей арестовали за намеренный наезд на пешехода в Петербурге
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения местной жительнице — матери троих детей. Ее обвиняют в хулиганстве, сообщила gazeta.spb.
По версии следствия, в ночь на 3 мая фигурантка, управляя машиной Mercedes-Benz, намеренно наехала на пешехода. У пострадавшего диагностировали повреждение голеностопного сустава.
Несмотря на возражения адвоката, женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.
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