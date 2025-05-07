Мать троих детей арестовали за намеренный наезд на пешехода в Петербурге

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения местной жительнице — матери троих детей. Ее обвиняют в хулиганстве, сообщила gazeta.spb .

По версии следствия, в ночь на 3 мая фигурантка, управляя машиной Mercedes-Benz, намеренно наехала на пешехода. У пострадавшего диагностировали повреждение голеностопного сустава.

Несмотря на возражения адвоката, женщину заключили под стражу. Расследование продолжается.