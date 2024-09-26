Мать с ребенком пострадали в результате ДТП в Ставрополе

Авария, в результате которой пострадали женщина и ее семилетний сын, произошла накануне на пересечении улиц Западный Обход и Приозерная в Ставрополе. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД по городу.
Молодой водитель проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал на разрешающий сигнал. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Ее сын получил травму головы, его отправили на амбулаторное лечение.
Сообщается, что 19-летний виновник ДТП получил водительские права всего месяц назад.
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