Мать с ребенком пострадали в результате ДТП в Ставрополе

Авария, в результате которой пострадали женщина и ее семилетний сын, произошла накануне на пересечении улиц Западный Обход и Приозерная в Ставрополе. Об этом написал сайт newstracker.ru со ссылкой на ГИБДД по городу.

Молодой водитель проигнорировал красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем, который поворачивал на разрешающий сигнал. Женщину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. Ее сын получил травму головы, его отправили на амбулаторное лечение.

Сообщается, что 19-летний виновник ДТП получил водительские права всего месяц назад.