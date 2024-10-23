Мать погибшей в Ташкенте журналистки назвала предварительную причину смерти

Обнаруженная мертвой в отеле Ташкента 20 октября российская журналистка Инесса Паперная могла отравиться газом. Об этом ТАСС рассказала ее мать Любовь.

По словам женщины, точной информации на этой счет на данный момент нет.

«Информации о заключительной причине пока еще нет. Предварительно, это было отравление газом», — сказала она.

Любовь Паперная добавила, что общалась в последний раз с дочерью незадолго до ее смерти. Она уточнила, что журналистка прежде не была в Узбекистане, а целью поездки был отдых в этой стране.

Паперная-младшая сотрудничала с сайтом Lenta.ru и журналом «Профиль». Вместе со своим другом она остановилась в отеле «Караман палас». Постояльцы могли отравиться газом из бассейна, проникшего в жилье через вентиляцию. Тело журналистки обнаружили сотрудники гостиницы, в скором времени его доставят в Москву