Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получит выплату | 360°

30 апреля 2024, 18:29
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получит выплату
РИА «Новости»: матери погибшего в «Крокусе» инвалида направят выплату
Заявление матери инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб из-за теракта в «Крокус Сити Холле», приняли. Женщина скоро получит выплату, заявили РИА «Новости» в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.
Тело Вербенина сгорело в пожаре, и мужчину долгое время отказывались признать погибшим. По этой причине заявление его родственницы отклонялось.
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«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято сотрудниками департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — указали в соцзащите.
Погибший мужчина приезжал на концерт в «Крокус Сити Холл» со своей девушкой. По ее словам, террористы выстрелили в спину Вербенину. Молодой человек упал с коляски на девушку и тем самым спас ее, заслонив от автоматных очередей. В итоге она получила сильные ожоги, но выжила. По словам матери погибшего, девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии и не могла говорить из-за пережитых потрясений.
Больницы
Москва
Теракт в «Крокусе»
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