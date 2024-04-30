Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получит выплату | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 18:29 Мать погибшего в «Крокусе» инвалида-колясочника получит выплату РИА «Новости»: матери погибшего в «Крокусе» инвалида направят выплату РИА «Новости»

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Заявление матери инвалида-колясочника Максима Вербенина, который погиб из-за теракта в «Крокус Сити Холле», приняли. Женщина скоро получит выплату, заявили РИА «Новости» в департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.

Тело Вербенина сгорело в пожаре, и мужчину долгое время отказывались признать погибшим. По этой причине заявление его родственницы отклонялось.

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«В настоящий момент заявление от Алены Вербениной принято сотрудниками департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — указали в соцзащите.

Погибший мужчина приезжал на концерт в «Крокус Сити Холл» со своей девушкой. По ее словам, террористы выстрелили в спину Вербенину. Молодой человек упал с коляски на девушку и тем самым спас ее, заслонив от автоматных очередей. В итоге она получила сильные ожоги, но выжила. По словам матери погибшего, девушка поступила в больницу в тяжелом состоянии и не могла говорить из-за пережитых потрясений.