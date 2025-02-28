Мать подростка, сбившего девочку в Перми, выплатила пострадавшей 120 тысяч

Судебные приставы Пермского края сообщили о выплате морального ущерба матерью несовершеннолетнего, который сбил девочку на семейном автомобиле. Об этом написал сайт Ura.ru .

Девочка получила серьезные травмы, включая переломы костей таза, и она была вынуждена прекратить занятия спортом. Ее матери пришлось оставить работу, чтобы ухаживать за дочерью.

Поскольку виновник аварии был младше 16 лет, уголовной ответственности он избежал. Однако суд обязал его семью выплатить семье пострадавшей 120 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Размер компенсации увеличили, поскольку сторона ответчика не пыталась загладить вину и принести извинения.