Мать-наркоманку осудили за смертельное ДТП в Приморье

Безответственность многодетной жительницы Приморья обернулась трагедией. Женщина, находясь под влиянием наркотических веществ, решила сесть за руль, взяв с собой троих детей и взрослого попутчика. Об этом сообщил «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу судебной системы.
Установлено, что автомобилистка отвлеклась и спровоцировала столкновение с грузовиком. В результате пассажир большегруза получил смертельные травмы. Также пострадал ребенок, находившийся в салоне габаритного транспорта. Медицинская помощь потребовалась и другим участникам ДТП.
Суд приговорил женщину к заключению в колонии-поселении сроком на шесть с половиной лет, а также лишил ее водительских прав на два с половиной года. Лабораторные исследования подтвердили наличие запрещенных веществ в крови виновницы, а сама подсудимая призналась в употреблении наркотиков.
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