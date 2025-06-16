Мать-наркоманку осудили за смертельное ДТП в Приморье

Безответственность многодетной жительницы Приморья обернулась трагедией. Женщина, находясь под влиянием наркотических веществ, решила сесть за руль, взяв с собой троих детей и взрослого попутчика. Об этом сообщил « Восток-Медиа » со ссылкой на пресс-службу судебной системы.

Установлено, что автомобилистка отвлеклась и спровоцировала столкновение с грузовиком. В результате пассажир большегруза получил смертельные травмы. Также пострадал ребенок, находившийся в салоне габаритного транспорта. Медицинская помощь потребовалась и другим участникам ДТП.

Суд приговорил женщину к заключению в колонии-поселении сроком на шесть с половиной лет, а также лишил ее водительских прав на два с половиной года. Лабораторные исследования подтвердили наличие запрещенных веществ в крови виновницы, а сама подсудимая призналась в употреблении наркотиков.