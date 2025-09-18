Мать из Петербурга предстанет перед судом за истязание дочери

В Санкт-Петербурге 40-летняя женщина предстанет перед судом за жестокое обращение с несовершеннолетней дочерью. Прокуратура города сообщила, что на протяжении пяти лет петербурженка систематически применяла физическое насилие в отношении ребенка, лишая его пищи и воды. Об этом сообщило местное СМИ .

По данным следствия, в феврале 2025 года женщина прижгла дочь плойкой для волос в квартире на улице Маяковского. Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд.

Женщину обвиняют по трем статьям УК РФ. Несовершеннолетняя девочка сейчас находится под опекой государства.