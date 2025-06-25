Мать и сын стали жертвами ночного пожара в Пермском крае

В ночь на 25 июня в поселке Большая Соснова Пермского края произошел пожар в жилом доме и на прилегающей веранде. В результате пожара погибли 51-летняя женщина и ее сын, 32 лет, написал сайт Ura.ru .

Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Для ликвидации пожара были привлечены 14 пожарных и пять единиц специальной техники. На место происшествия прибыли дознаватель МЧС России и следователь, которые проводят необходимые мероприятия по установлению причин возгорания и обстоятельств происшедшего.

Информация о пожаре опубликована в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Пермскому краю.