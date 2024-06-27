Мать и сын погибли в результате ДТП под Ярославлем

Авария, в результате которой погибли мать и ее взрослый сын, произошла накануне недалеко от села Троицкое в Угличском районе Ярославской области. Об этом сообщил Telegram-канал НТВ.

Водитель за рулем «Нивы» в какой-то момент потерял управление и съехал в карьер. Женщина и ее 24-летний сын погибли на месте, а мужчине удалось выбраться из воды, написали «Аргументы и факты».

Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Фейк: Социальный фонд России оказался «финансовой пирамидой»

«Я не остановлюсь». Чем болеет Селин Дион

Почему все сошли с ума из-за сборной Грузии по футболу

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте