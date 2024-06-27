Мать и сын погибли в результате ДТП под Ярославлем
Авария, в результате которой погибли мать и ее взрослый сын, произошла накануне недалеко от села Троицкое в Угличском районе Ярославской области. Об этом сообщил Telegram-канал НТВ.
Водитель за рулем «Нивы» в какой-то момент потерял управление и съехал в карьер. Женщина и ее 24-летний сын погибли на месте, а мужчине удалось выбраться из воды, написали «Аргументы и факты».
Сообщается, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
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