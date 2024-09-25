Мать и отца погибших от отравления четверых детей выпишут в среду

Родителей четверых детей, погибших отравления в Красноярском крае, в скором времени отправят домой. По данным РИА «Новости», их могут выписать из больницы уже в среду.
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